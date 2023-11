Katja Burkard, Jana Azizi und Angela Finger-Erben verraten uns ihre Weihnachtspläne 2023!

„Johann und ich werden unsere Flitterwochen in Neuseeland verbringen. Über die festlichen Tage tauschen wir Glühwein gegen Gletscher und Tannenbäume gegen Palmen. Mit einem Camper – für uns beide das erste Mal – werden wir die atemberaubende Natur Neuseelands erkunden, Abenteuer erleben… mitten in der einzigartigen Fauna und Flora am anderen Ende der Welt. Wir können es kaum erwarten, unsere Reise zu beginnen und diese unvergessliche Zeit gemeinsam zu erleben“, schwärmt die frischgebackene Ehefrau im RTL-Interview.

