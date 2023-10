Zudem benutzt die Hamas die fast 200 Geiseln als menschliche Schutzschilde. Darunter befinden ebenfalls viele Kinder. Eine Schande, die ebenfalls mit Worten kaum zu beschrieben ist. Für das es aber den Begriff Kriegsverbrechen gibt.

Was Benzema aber offenbar nicht an seinen einseitig-radikalen Ansichten hindert. Und damit steht er nicht alleine: Vor ihm hatte bereits Bayern Münchens Marokkaner Noussair Mazraoui (25) mit einem Pro-Palästina-Video Aufsehen (und Kopfschütteln) erregt, viele andere Sportler taten es ihm ähnlich, etwa Anwar El Ghazi (28) vom FSV Mainz 05. Keiner von ihnen distanzierte sich wenigstens der Objektivität zuliebe von den Greueltaten der Hamas. Selbst die Arabische Liga hatte dies in unerwartetet Deutlichkeit getan.

Lese-Tipp: Wegen Pro-Palästina-Post: CDU-Politiker fordern Ausweisung von Bayern-Star!

Die Konsequenzen für Mazraoui sowie für Benzema sind derweil noch offen. Letzterer ist zumindest schon mal von einem Ex-Profi abgewatscht worden. „Du bist ein großer H***nsohn“, schrieb der ehemalige israelische Nationalkeeper Dudu Aouate (45) bei X. Was aber letztlich auch nicht wirklich deeskalierend ist und die Haltungsfronten in der Fußballwelt zusätzlich verschärft. (mli)