Am Donnerstag (2. November) meldet sich die Mutter von Daniela Katzenberger (37) bei ihrer Instagram-Community wie gewohnt aus dem Auto zu Wort: „Einen wunderschönen guten Tag, ihr Süßen da draußen.“ Aber was ist das? Während sie von ihrem gestrigen Abend bei einer Freundin berichtet und mit ihren Händen gestikuliert, blinkt ein Diamantring an ihrem linken Ringfinger – dort, wo in Deutschland traditionellerweise der Verlobungsring getragen wird.

Lese-Tipp: Wer ist Mister T.? Iris Klein verrät erste Details zu ihrer neuen Liebe