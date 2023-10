Es sind gleich zwei Premieren auf einmal! Nicht nur, dass Iris Klein (56) zum ersten Mal (!) das Oktoberfest besucht, nein, sie feiert auch den ersten gemeinsamen Auftritt mit ihrem „Mr.T.“! Am letzten Wiesn-Wochenende stürzte sich die Mutter von Daniela Katzenberger (37) ins Käfer-Zelt an der Seite von Wiesn-Queen Verena Kerth – und da ging es heiiiß her, wie wir im Video zeigen.