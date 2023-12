Die Fans kaufen Iris Freund seine Krankheit jedoch nicht ab. „Der Thorsten hat wohl keinen Bock mehr. Kann ich verstehen, wenn man täglich zugucken kann, wie sie ihrem Ex noch hinterher weint“, schreibt ein Fan auf X.

Lese-Tipp: Jenny Frankhauser verfolgt den Klein-Showdown im TV: „Ich würde den platt machen!“

„Mr. T ist bestimmt begeistert...das ihr Herz noch bei Peter hängt, merkt ja wohl jeder. Mr.T ist nur der Notnagel, weil Peter nicht um sie kämpft“, lautet ein anderer Kommentar auf Instagram.

Ein anderer zweifelt sogar die Existenz von „Mr T.“ an. „Mr. T liegt flach und kann keine Video Botschaft schicken. Ich wette, Iris hat in ihrem Wahn den „Mr. T“ nur erfunden, um Peter eifersüchtig zu machen“, heißt es in einem Kommentar auf Instagram. (jve)