15 Millionen Grillen zählt Jungunternehmer Florian Berendt auf seiner 1000 Quadratmeter großen Farm in Bremen. Die Insekten verarbeitet der Agraringenieur später zu Lebensmitteln und verkauft sie europaweit. Dabei hat alles mal ganz klein angefangen: „Ich war in Finnland, hab mir dort eine Grillenfarm angeschaut und habe dann quasi von dort Eier mitgebracht“, erzählt Florian Berendt im RTL-Gespräch. „Und meine 15 Millionen Grillen sind alle noch die Nachkommen davon. Also ich hatte damals, ich glaube vier so kleine Schälchen mit Eiern.“

Lese-Tipp: Insekten jetzt im Essen erlaubt! Worauf Vegetarier und Allergiker achten müssen