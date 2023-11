Lese-Tipp: Mädchen (3) von wildem Affen verschleppt

„Es gibt eine große Truppe Affen im Dorf, darunter vier Erwachsene, die in der letzten Woche an Angriffen beteiligt waren. Zwei von ihnen wurden gefangen. Es wird versucht, einen weiteren einzusperren“, so Vishal Chaudhary zu PTI.

Die Affen-Gattung der Languren ist auf dem ganzen indischen Subkontinent verbreitet. Immer wieder kommt es zu Angriffen auf Menschen. (jak)