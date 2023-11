Immobilie jetzt verkaufen oder halten? Das raten Experten

Matthias zu Eicken, Immobilien-Experte der Sparkasse, geht indes davon aus, dass die gestiegenen Leitzinsen weiteren Einfluss auf die Immobilienpreise haben: „Diese Entwicklung wird sich voraussichtlich fortsetzen: Weitere Preiseinbrüche um bis zu 20 Prozent sind erwartbar, wenn auch in einem langsameren Tempo."

Allerdings gibt es weitere Faktoren, die die Immobilienpreise beeinflussen. So verlangsamt sich die Zuwanderung in die städtischen Zentren lediglich und auch insgesamt wächst die Bevölkerung: Bereits im September teilte das Statistische Bundesamt mit, dass erstmals mehr als 84 Millionen Menschen in Deutschland leben.