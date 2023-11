„Ich will kein Bürgergeld!" - Wie sich Sechsfach-Mama Sandy durch den Alltag kämpft

Bei sechs Kindern bleibt bei Familie Cieslik am Ende des Monats kein Geld mehr übrig. „Man macht sich jeden Tag Gedanken: Wie soll es weitergehen“, sagt Sandy. Sie geht Vollzeit arbeiten, um überhaupt über die Runden zu kommen.

Bürgergeld zu beziehen – das kommt für die 41-Jährige nicht in Frage. Sie will für ihre Kinder ein Vorbild sein: „Man muss arbeiten gehen oder man muss was dafür tun, damit man ein besseres Leben hat. Man kann es schaffen“, sagt sie.

Doch gleichzeitig ist sie verärgert: „Ich kann doch den Bürgern, die zu Hause sitzen, nicht mehr geben als wie den Bürgern, die arbeiten gehen.“

Aber stimmt das wirklich?