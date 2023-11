„Hühner-Hotte" aus „Wetten, dass..?": So ging es hinter den Kulissen von Gottschalks Abschied zu

Hinter den Kulissen ist „Hühner-Hotte“ noch auf weitere bekannte Gesichter gestoßen. „Du sitzt Backstage (...) im Cateringbereich, haust dir da deine leckere Currywurst rein, dann kommt so ein Golfcaddy vorbeigefahren und da sitzt Cher drin, und du guckst ihr direkt in die Augen und sie winkt dir“, berichtet er von seinem „surrealen“ Erlebnis. Und es kommt noch dicker: „Dann gehst du halt Pipi machen und dann steht da plötzlich Gary Barlow und sagt Hi.“ Auch mit Tatort-Star Jan Josef Liefers kam er ins Gespräch: „Er hat mir die Daumen gedrückt.“

Und wie hat der Hahn-Experte den Abschied von Thomas Gottschalk erlebt? „Er hat ganz klar gesagt: ‚Diese ganze Standing Ovations-Nummer, ich will das gar nicht, ich hab gerne diese Arbeit gemacht, ich bin dankbar für all das, was ich da in diesen vielen Jahren machen durfte.' Der ist wirklich cool, der ist authentisch ob auf der Bühne oder dahinter.“