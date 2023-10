Hohoho, Santa-Casting! Dieser Ehrenkondex gilt für jeden Weihnachtsmann

Der Fachkräftemangel ist ein Problem – auch für den Weihnachtsmann!

Bis Weihnachten sind es nur noch knapp zwei Monate. Damit bei der Bescherung am Heiligabend alles glatt läuft, bildet Berufs-Santa Willi Dahmen in Celle seine weihnachtlichen Helfer aus. In einem eigenen Workshop zeigt er, was ein guter Weihnachtsmann können muss.