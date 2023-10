High-End-Smartphones ab 1.000 Euro: Vier leistungsstarke Handys und was sie können

Zugegeben: Alle vier Smartphones kosten eine Stange Geld. Wer sich für die Anschaffung eines solch teuren Modells entscheidet, hält für ein paar Jahre hochwertige Technik in der Hand. Für über 1.000 Euro gibt es die besten Kameras, sehr lange Akkulaufzeiten und praktische Extras wie den S Pen. Fraglos ist es aber bei so einer Investition noch ärgerlicher, wenn das Gerät doch einmal herunterfällt oder gar verloren geht. So oder so ist es eine Entscheidung, die gut überlegt werden will.