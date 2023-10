Nichts geht mehr!

Beim Paketdienst Hermes kommt es am Montag zu einer bundesweiten IT-Panne. Kunden soll es vor allem nicht möglich sein, ihren Paketen per Sendungsverfolgung nachzugehen. Zudem können Pakete derzeit nicht in den Paketshops des Anbieters abgegeben oder geholt werden.