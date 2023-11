Bereits vor einigen Wochen enthüllte Gottschalk in seinem Podcast „Die Supernasen“, welche Stars er in seiner Show begrüßen wird: „Ich darf in aller Bescheidenheit ankündigen, dass bei mir Helene Fischer in ‚Wetten, dass..?' gemeinsam mit Shirin David auftreten wird.“

Streaming-Tipp: „Die Supernasen" gibt es exklusiv auf RTL+ zu hören

Dies hat auch das ZDF offiziell in einer Pressemitteilung bestätigt: „Helene Fischer und Shirin David. Gemeinsam werden sie passend zum zehnjährigen Jubiläum ‚Atemlos durch die Nacht’ in einer noch nie dagewesenen Version performen.“