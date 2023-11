Er schillert an diesem Abend nicht allein!

Harald Glööckler erscheint beim Event „Künstler gegen Aids“ am Montagabend überraschend in Begleitung. Dieter Padar (50) ist in der Berliner Szene kein Unbekannter. Gibt es da etwas, was wir wissen müssen, lieber Harald? RTL hakt nach.

