Noch eine weitere Person verletzt sich durch diese Messerattacke leicht: Eine 18-jährige Praxismitarbeiterin will sich laut Polizei mit einem Sprung aus dem Fenster im ersten Stock in Sicherheit bringen und verletzt sich dabei. Sie kommt ebenfalls ins Krankenhaus. Der 18-jährige Angreifer soll nach seiner Behandlung einem Haftrichter vorgeführt werden. Warum er so unvermittelt auf seinen ehemaligen Zahnarzt losgegangen ist, muss nun ermittelt werden. (kho)

