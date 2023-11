So langsam fängt Carlos (Patrick Fernandez) an, lästig zu werden. Immer taucht er genau dort auf, wo Katrin (Ulrike Frank) ihn ganz und gar nicht gebrauchen kann. Doch nicht mehr lange, und sie ist ihn für immer los. So zumindest der Plan: Sie und Tobias (Jan Kittmann) zahlen

Carlos‘ Komplizen 50.000 Euro, damit dieser bei der Polizei eine Aussage macht. So weit, so illegal – doch wie heißt es so schön? Wo kein Kläger, da kein Richter. Doch leider haben Katrin und Tobias die Rechnung ohne Carlos gemacht, denn es könnte durchaus sein, dass sich demnächst sowohl Kläger als auch Richter mit diesem Fall beschäftigen. Wie genau Katrin und Tobias in Carlos‘ Falle tappen, zeigt der zweite Teil der Wochenvorschau.