Es lief nicht immer alles rund in der letzten Zeit – vor allem nicht bei Jo (Wolfgang Bahro) und Yvonne (Gisa Zach). Das entgeht auch Laura nicht, als sie ihre Mutter während der Hochzeitsfeier alleine auf der Toilette des „Mauerwerk“ entdeckt. Schnell wird ihr klar, dass die Differenzen der letzten Wochen der hauptsächliche Grund für Gerners Fernbleiben sind. Und obwohl Yvonne in dieser Situation eigentlich nicht über ihre Probleme sprechen will, schafft Laura es doch, ihr die Wahrheit zu entlocken. Wie es wirklich um die Beziehung von Yvonne und Gerner steht, zeigt der zweite Teil der GZSZ-Wochenvorschau.