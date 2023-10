Es soll der schönste Tag in ihrem Leben werden! All die großen Dramen und kleinen Krawalle liegen endlich hinter John und Laura – und ihre Trauung steht kurz bevor. Während die Hochzeitsgesellschaft schon gestriegelt und gebügelt auf das glückliche Paar wartet, passiert jedoch das, was niemand für möglich gehalten hätte: Der Bräutigam taucht nicht auf!



Hat John etwa doch noch kalte Füße gekriegt oder ist ihm etwas zugestoßen? Laura ist sicher, dass etwas Ernstes hinter seinem Verschwinden stecken muss. Im Hochzeitskleid macht sie sich auf die Suche nach ihrem Zukünftigen. Sogar die Polizei ist schon informiert – doch Laura ist verzweifelt: „Keiner weiß, wo John ist!“