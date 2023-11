Auch wenn Erik (Patrick Heinrich) und Toni aktuell gar nicht miteinander auskommen, mussten sie gemeinsam einen Undercover-Einsatz im „Mauerwerk“ absolvieren. Und sofort fühlt sich Erik wieder an alte Zeiten erinnert: „Alles, was ich sage, kommt bei Toni falsch an. Bei dem Undercover-Einsatz gab es einen Moment, da hat es sich kurz genauso angefühlt wie früher.“ Doch kann er wirklich auf eine Versöhnung mit Toni hoffen? Denn die Toni, die er immer noch liebt, die gibt es gerade nicht mehr.