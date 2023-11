Willkommen in Paris!

Eine Stadt wie ein Versprechen. Ein Versprechen von Leichtigkeit, vom guten Leben und natürlich ein Versprechen von der Liebe. Was für Laura (Chryssanthi Kavazi), John (Felix von Jascheroff) und Emily (Anne Menden) wie ein wundervoller Traum beginnt, wandelt sich in nur einer Nacht zum Albtraum an dessen Ende alle drei um ihr Überleben bangen müssen. Was in Paris passiert und mit wem es ein unerwartetes Wiedersehen gibt, zeigt das Vorschau-Video.

