Rzucidlo und Gutu wollten jeweils die erste Amerikanerin sein, die alle der 14 höchsten Berge der Welt erklommen hat. Ihnen fehlte nach Angaben der New York Post nur noch ein Gpfel: der des Shishapangma in Tibet. Doch auf dem Weg dorthin kam es kurz vor dem Ziel zu einer großen Tragödie. Die Bergsteigerinnen kamen in getrennten Lawinen ums Leben – nur wenige Stunden nacheinander.

Gutu und ihr Bergführer wurden am Samstag offiziell für tot erklärt. Zu diesem Zeipunkt galt Rzucidlo noch als vermisst. Doch auch sie und ihr Führer wurden später von ihrer Familie in einem Facebook-Post für tot erklärt. Die Leichen der Extremsportlerinnen konnten bislang nicht geborgen werden. Die chinesische Regierung lehnte die Bitte der Familien ab, einen Hubschrauber zu starten. Erst im Frühjahr – wenn die Wetterbedingungen besser sind – soll die Suche starten.