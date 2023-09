Wer sich jetzt fragt, wie es der Herde gelungen ist, in das Gewächshaus einzubrechen – bei den Schafen soll es sich um eine freilaufende Herde gehandelt haben. Sie sollen aufgrund der heftigen Überschwemmungen im Gebiet von Thessalien frei gewesen sein, berichtet The Newspaper. Die Naturkatastrophe soll auch dazu geführt haben, dass die Schafe überhaupt erst in das Gewächshaus eingedrungen sind, denn: Sie waren auf der Suche nach Futter. Die Flut hat viele Weiden und Felder unbrauchbar gemacht. So gibt es auch keine Nahrungsquellen für die Schafe.

Der Eigentürmer der Plantage soll seinen Augen nicht getraut haben, als er erfuhr, dass eine Schafherde seine Zucht aufgefuttert haben soll. "Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll", sagte er der griechischen Zeitung.

Für das Unternehmen ist dieser Vorfall jedoch sehr schwerwiegend. Der Besitzer sagt: „Wir hatten die Hitzewelle und dabei eine Menge der Produktion verloren. Wir hatten die Überschwemmungen und verloren fast alles. Und nun das. Nach all dem kam eine Schafherde in die Anlage, von der ich nicht weiß, wie sie es geschafft hat, und fing an zu fressen, was übrig war. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ehrlich gesagt."