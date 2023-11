Essen zum Mitnehmen, im Supermarkt oder bei der Lieferung wird mit sieben Prozent besteuert. Um die Gastronomie während der Corona-Krise zu entlasten, war der Steuerersatz auch für Speisen in Restaurants und Cafés vorübergehend von 19 auf sieben Prozent gesenkt worden.

Was die nun anstehende Steueranpassung effektiv für die Preise in der Speisekarte bedeuten könnte, zeigen diese Beispiele deutlich:

Ein Salat für jetzt 10,70 Euro kostet bald 11,90 Euro.

Für ein Nudelgericht für aktuell 15 Euro sind bald 16,68 Euro fällig.

Der Preis für beispielsweise ein Steak springt von 25 Euro auf 27,80 Euro.

Voraussetzung für die Beispielrechnungen ist, dass die Gastronomen die Steuererhöhung eins zu eins an die Kunden weitergeben. Machen sie das nicht, verdienen sie mit jedem verkauften Gericht weniger als aktuell.

Da die Preise für Lebensmittel und Energie aber absehbar weiter steigen, muss man wohl mit weiteren Preissteigerungen rechnen, was sich ja auch schon andeutet:

Wer in letzter Zeit essen gegangen ist, hat es ja ganz sicher schon im Geldbeutel bemerkt: Die Preise in den Restaurants, Cafés und Bars sind zuletzt schon deutlich gestiegen. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts kosteten „Gaststättendienstleistungen“ im Oktober rund 20 Prozent mehr als im Januar 2021. Im Vergleich zu Februar 2022, also dem Monat, in dem der Ukraine-Krieg begann, liegt das Plus bei etwas mehr als 14 Prozent.