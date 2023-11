Seiner Freundin gefällt also, was sie sieht! Und wie kommt der ungewohnte Look sonst so an? „Es gibt auch hier (in Berlin, Anm. d. Red.) Momente, wo man mal vielleicht mal einen Spruch bekommt. Aber ich konzentriere mich auf den Zuspruch der Leute, die sagen: Du hast mich inspiriert, du gibst mir die Kraft.“

Und die Mama? Die ist unfassbar stolz. „Sie sagt, dass ich schon als Kind sehr mutig war. Und dass sie großen Respekt davor hat, dass ich auch auf der größeren Bühne mein Ding durchziehe.“ Auch deshalb macht Reese einfach genau so weiter! (nlu)