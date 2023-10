Fußball-Fans verspotten Sechsjährigen nach dessen Krebs-Tod

Die Bradley-Lowery-Stiftung, gegründet und geführt von Mutter Gemma, meldete sich in den sozialen Medien zu Wort: „Vielen Dank für all eure lieben Worte, das hat wirklich geholfen. Lasst uns das tun, was wir bei der Bradley-Lowery-Stiftung am besten können: Aus etwas Negativem etwas Positives machen.“ Dazu stellte sie ein Bild des lächelnden Bradley. Sie könne die Wut und die Verärgerung vieler über die Bilder der beiden Fans absolut nachvollziehen, schrieb Gemma Lowery: „Wenn ich nicht so aufgewühlt wäre, wäre ich auch wütend.“

Lese-Tipp: Baseball-Star (57) stirbt an Gehirntumor – er hinterlässt Frau und Kinder

Lowery bedankte sich allerdings auch bei Sheffield Wednesday! Der Grund: Der Verein hatte sich früh gegen die beiden Anhänger gewandt und ihr Verhalten verurteilt. Ein Sprecher teilte mit: „Wir können uns nur für den zweifellos verursachten Kummer bei Bradleys Familie und Freunden entschuldigen.“ Die Women's Supporters Group von Sheffield Wednesday initiierte zudem eine Spendenaktion für die Stiftung: „Wir wollen nicht, dass diese abscheulichen Aktionen einiger weniger unseren Klub definieren“, hieß es dazu auf X (ehemals Twitter).