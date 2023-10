Und die frisch angetraute Ehefrau kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Wir unternehmen viel zusammen und es passt einfach alles“, so Kirks gegenüber dem lokalen Fernsehsender. „Er ist so geduldig und will, dass ich glücklich bin. Ich habe ihm zum Beispiel gesagt, dass ich kalte Füße in meinem Zimmer habe, und er hat mir ein Heizgerät gekauft. Es sind die kleinen Dinge!“

Nun freut sich das Paar auf ihr neues Leben als Mann und Frau. Nach der Zeremonie haben sie ein schönes Abendessen mit Familie und Freunden genossen.

Also, liebe Singles: Besser weiter swipen und solo bleiben, bis auch wirklich Mr. oder Mrs. Right dabei ist und Ihnen kleine Freuden macht. Manchmal ist das dann eben ein Heizgerät. (vdü)