Der Verstorbene wurde durch seine Rolle des Chandler Bing in der 90er-Jahre-Kultserie "Friends" weltberühmt. Er spielte in allen zehn Staffeln von 1994 bis 2004 mit und verdiente bis zu eine Million Dollar pro Folge. Doch er kämpfte zeitgleich auch mit großen Suchtproblemen. Nach dem Ende von "Friends" konnte er nicht mehr an den Erfolg anknüpfen und bekam nur noch kleinere Rollenangebote. In seiner im November 2022 erschienenen Biografie „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" berichtete er ausführlich über seine jahrelange Sucht und schilderte, dass er dadurch mehrfach in lebensbedrohliche Situationen gekommen war. (spot on/abl)