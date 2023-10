In einer Stellungnahme von Warner Bros. Entertainment, dem Unternehmen hinter der Kult-Serie „Friends", heißt es: „Wir sind am Boden zerstört, als wir vom Tod von Matthew Perry erfahren. Er war ein wahres Geschenk für uns alle. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Lieben und all seinen Fans."

Auch die Sendung „Saturday Night Live" würdigt den Star am Samstagabend. Er hatte die beliebte Show am 4. Oktober 1997 moderiert. Nun wurde sein Name neben einem Schwarz-Weiß-Porträt von ihm gezeigt.