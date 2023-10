Pestizide zählen zu den gefährlichsten Umweltgiften der Welt. Sie werden in der Landwirtschaft eingesetzt, um Pflanzen resistenter gegen Schädlinge zu machen und ihrer Vernichtung durch Krankheiten vorzubeugen. In der Regel schaden die Pflanzenschutzmitteln aber nicht nur Mikroorganismen, Ernte- oder Vorratsschädlingen, sondern auch schützenswerten Lebewesen wie Bienen. Zudem verbreiten sie sich unkontrolliert durch die Luft, reichern sich im Boden an und gelangen über das Regenwasser in Gewässer und somit in die Nahrungskette.

Alarmierend ist das vor allem deswegen, weil in verschiedenen Studien ein Zusammenhang zwischen Pestiziden und Parkinson sowie Leukämie im Kinderalter nachgewiesen werden konnte. Pestizide werden zudem mit einem erhöhten Risiko für Leber- und Brustkrebs, für Typ-II-Diabetes und Asthma, aber auch mit Allergien in Verbindung gebracht.

In der EU gibt es Höchstwerte von Pflanzenschutzrückständen, die nicht überschritten werden dürfen, geringe Rückstände sind Untersuchungen zufolge aber fast immer enthalten. Die Verbraucherzentralen weisen deswegen regelmäßig darauf hin, dass auch diese Rückstände in bestimmten Mengen gesundheitsschädlich sein können.

Lese-Tipp: Pestizide auf Erdbeeren und Co: Wie Sie Obst und Gemüse richtig sauber bekommen