Makel an Münzen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Da wären sogenannte Stempelrisse. Dann zeichnen sich auf den Münzen leichte Risse ab. In anderen Fällen ist das aufgestempelte Motiv verdreht. Dann ist der Stempel auf der Münze nicht in dem standardmäßigen Winkel. Diese Variante gilt als eine der häufigsten Fehlprägungen.

