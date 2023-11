Christian B. ist durch die Zeugenaussage der Hauptverdächtige im Fall Maddie. Er verbüßt derzeit eine siebenjährige Haftstrafe wegen Verge­waltigung. Helge B. hatte als Zeuge in dem Verfahren von Videokassetten berichtet, auf denen Christian B. Vergewaltigungen in Portugal aufgenommen haben soll. Die Bänder, die der Zeuge bei einem Einbruch in B.s Haus gefunden haben und in einem Camper versteckt haben will, sind jedoch verschwunden.

Im Januar 2023 änderte Helge B.s Zeugenbeistand die Camper-Version: Die Videos befänden sich in einer Finca, die sein Mandant früher bewohnt habe. Den Ort könne er aber nicht identifizieren. „Dieser Zeuge ist vollkommen unglaubwürdig“, sagt Christian B.s Rechtsanwalt Friedrich Fülscher.

Er hat Haftaufschub und eine Wiederaufnahme des Vergewaltigungsverfahrens für seinen Mandanten, der die Taten bestreitet, beantragt. (rsa)