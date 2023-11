Am 1. Dezember könnte VIVA 30. Geburtstag feiern – würde es den kultigen Musiksender noch geben. Zum Anlass dieses Jubiläums wird eine dreiteilige ARD-Dokumentation erscheinen, in der ehemalige VIVA-Mitarbeitende zu Wort kommen. Auch Gülcan Kamps, die von 2003 bis 2010 Moderatorin war, wurde interviewt – von ihrer Ex-Kollegin Collien Ulmen-Fernandes. Ein Wiedersehen, das für beide Frauen überraschend emotional verlief, wie uns Gülcan im RTL-Interview verrät: „Wir haben über unsere Zeit damals bei Viva gesprochen und was uns alles passiert ist, was wir alles erlebt haben. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so etwas emotional Bewegendes gedreht.“

Geplant gewesen sei ein 30minütiges Interview. Daraus wurden Stunden. Und am Ende flossen die Tränen bei Gülcan und Collien. „Ich habe mir überhaupt nicht vorgestellt, dass wir am Ende beide dasitzen, heulen wie die Schlosshunde und Händchen halten. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Sie war auch total überrumpelt“, erinnert sich Gülcan in unserem Interview.

