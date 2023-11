Am 1. Dezember würde VIVA 30. Geburtstag feiern - wenn es den Musiksender noch geben würde. Doch 2018 gingen zu den Klängen von „Zu geil für diese Welt “ von den Fantastischen Vier die Lichter im Sender für immer aus. Aber bis heute wird die „deutsche Antwort auf MTV“ immer noch fast kultig gefeiert. Gülcan Kamps, die von 2003 bis 2010 als VIVA-Moderatorin vor der Kamera stand, berührt die nicht nachlassende Begeisterung der Fans sehr, wie sie im RTL-Interview verrät: „Es ist ja wirklich total schön, dass so viele Menschen heutzutage immer noch VIVA feiern. Diese ganze Musik, die ganze Generation, die Mode von damals - das lässt wirklich mein Herz immer wieder höher schlagen. Ich glaube tatsächlich, dass damals so eine ganze Generation geprägt wurde von uns Fernsehmoderatoren.“

Dass sie und ihre Ex-VIVA-Kolleginnen und -Kollegen damals so einen großen Eindruck hinterlassen haben, erklärt sich Gülcan so: „Es gab ja einfach super wenig Menschen im Fernsehen, zu dem man einen Bezug aufbauen konnte. Und ich glaube, Millionen von Teenagern sind, als ich im Fernsehen moderiert habe, von der Schule nach Hause gekommen, haben den Rucksack in die Ecke geschmissen und haben dann VIVA angeschaltet. (...) Man ist tatsächlich auch dadurch auf eine gewisse Art und Weise zusammengewachsen und miteinander auch aufgewachsen. Ich glaube, das kann man einfach gar nicht vergessen.“

Für Gülcan war es mit VIVA damals der Beginn einer ganz besonderen Beziehung. „VIVA hat so perfekt zu mir gepasst und ich habe so perfekt gepasst. Das war wie so eine Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns echt ineinander verliebt und sind ja jahrelang zusammen geblieben“.