Der Stürmer, der vor der Saison vom FC Liverpool zu Al Ahli nach Saudi-Arabien gewechselt war, reagiert bestürzt auf den Tod seines Vaters, mit dem er in den Tagen vor dem Drama noch glückliche Tage gemeinsam mit der gesamten Familie verbrachte. In seiner Instagram-Story postet er den Song „Eu te amo“ („Ich liebe dich) von Roberto Carlos. Zudem ist eine männliche Stimme zu hören, die das Lied mitsingt.

Firmino stand seinem Papa José Roberto Cordeiro de Oliveira sehr nah. Wie eng das Verhältnis war, offenbarte auch ein Blick in seine kürzlich erschienene Biografie „Sí Señor - My Liverpool Years“. Darin schreibt Firmino: „Nicht alle Helden tragen einen Umhang, manche werden Papa genannt. Mein Vater, José, war der Held meiner Kindheit, eine Inspiration und ein Vorbild. Er war ein großzügiger, ernsthafter, ehrlicher Mann, der sich ganz der Familie widmete.“ Diese Zeilen teilt er auch nach dem Drama in einer weiteren Instagram-Story.

Zuerst hatte das brasilianische Onlineportal UOL über den tragischen Tod berichtet. Dabei nahm das Portal Bezug auf Infos von Beratern und engen Freunden des Fußballers. Demnach erlitt Firminios Papa im gemeinsamen Familienurlaub in Dubai einen Herzinfarkt!