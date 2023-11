Vor etwa einem Jahr lernten sich Clea und Hasim beim Abendessen bei einem gemeinsamen Freund kennen. „Ich habe durch unsere Gespräche schnell bemerkt, dass wir sehr ähnliche Zukunftspläne haben, beide Familienmenschen sind und sehr harmoniebedürftig“, schwärmt sie im RTL-Interview von ihrem jetzigen Ehemann.

Kurz nach dem Kennenlernen bekam die Influencerin nach einem Vorfall in New York ihre erste Panikattacke. Und Hasim war in dieser schweren Zeit ihre größte Stütze: „Er hat mir gezeigt, dass er für mich da ist, auch wenn nicht immer alles gut läuft. Als ich dann seine Tochter kennengelernt und den gemeinsamen Umgang mit den beiden erlebt habe, wusste ich, dass er auch der Vater meiner Kinder werden soll.“ Sie habe nie Zweifel oder Bedenken gehabt – es habe sich einfach richtig angefühlt: „Und so sind wir dann sehr schnell zusammengezogen.“

Aus einem Blind-Date wurde die große Liebe – auch für Clea noch immer überwältigend: „Ich war mir immer sicher, dass wenn es passiert, dass alles Schlag auf Schlag kommt. Aber dass es dann tatsächlich jetzt schon soweit ist, hätte ich nicht für möglich gehalten. Umso schöner ist es dann.“