Eindeutig zu viel des Guten, denkt sich Mariella Ahrens, die nach einigen Sekunden einschreitet: „Wenn du so einen Terz machst, finden wir nichts!“ Doch die Schlagersängerin kommt nicht zur Ruhe, also muss noch eine Ansage her: „Das bringt uns nix, wenn du so rumschreist!“

Im Nachhinein realisiert auch Anna-Carina, dass sie vielleicht etwas übers Ziel hinaus geschossen ist: „Die arme Bäckereiverkäuferin, die hat gedacht, das sei eine völlig Irre!“ Aber immerhin: Mariella Ahrens nimmt das wilde Chaos mit Humor: „Ich musste Anna mal ein bisschen zurückholen. Aber es war so lustig, ich hab so Spaß gehabt.“