Die Ergebnisse von Kohortenstudien unterschieden sich zwar oft nur wenig von RCTs, schreibt Cochrane mit Bezug auf eine Arbeit des Institut für Evidenz in der Medizin am Uniklinikum Freiburg. Ob die zwölfwöchige Erdbeer-Studie die in beiden Fällen geforderten langfristigen Beobachtungen liefert, ist allerdings fraglich. Auf jeden Fall kann eine gesunde Portion Misstrauen nicht schaden.

Und wenn man große Mengen an Anthocyanen zu sich nehmen möchte, muss man nicht unbedingt Erdbeeren oder Blaubeeren essen. In 100 Milliliter (ml) Holundersaft stecken 1900 bis 6600 Milligramm (mg), in 100 Gramm Beeren bis zu 1000 mg. Der Saft Schwarzer Johannisbeeren liefert 1300 bis 4000 mg Anthocyane, 100 Gramm Brombeeren bis zu 350 mg, die Schalen von Auberginen 700 mg. Blaubeeren kommen auf 10 bis 515 mg, Erdbeeren nur auf 7 bis 50 mg.

Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst bei ntv.de