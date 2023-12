Aufgeben kommt für Hakala dennoch nicht in Frage! Sie will sich nicht unterkriegen lassen. Voller Tatendrang blickt sie in die Zukunft – was alles andere als selbstverständlich ist!

„Mir ist klar, dass mir jetzt ein langer und harter Kampf mit meinem Körper bevorsteht“, schreibt Hakala über das „härteste Spiel“ ihres Lebens. Für die Rehabilitation brauche sie jetzt ihre ganze Energie.

Die Situation sei natürlich „beschissen“, sie habe aber keine Angst davor, sie auf sich zu nehmen: „Ich weiß nicht, was ich als Nächstes tun werde, aber ich weiß, dass es verdammt geil sein wird.“

Vor so viel Lebensmut in einer solch schweren Phase kann man nur den Hut ziehen. (pol)