Eishockey-Star Adam Johnson bekommt Kehle aufgeschlitzt - und bricht auf dem Eis zusammen

Es passiert in der 33. Minute des Spiels zwischen den Nottingham Panthers gegen die Sheffield Steelers! Johnson – früher in der NHL und auch in Deutschland bei den Augsburger Panthers aktiv – wird unglücklich von einem Gegenspieler getroffen. Das Schlimme: Die Kufe des Gegenspielers schlitzt ihm die Kehle auf. Das berichten britische Medien wie Daily Mail.

Lese-Tipp: NHL-Schock: Nachwuchsstar bleibt nach Check regungslos auf dem Eis liegen

Aufnahmen würden demnach zeigen, wie der US-Amerikaner vom Schlittschuh am Hals getroffen wird. Stark blutend sei der Eishockey-Star zunächst wieder auf die Beine gekommen – wollte zurück zur Bank seines Teams. Doch dann sei er zusammen gebrochen, während seine Teamkollegen und Sanitäter ihm zu Hilfe eilten. Mit dem Krankenwagen sei Johnson in ein Krankenhaus gekommen.