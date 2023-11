Daher wurde eine gerichtsmedizinische Autopsie angeordnet, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Spekuliert wird, dass Cechmanek an einem Herzinfarkt oder einer Überdosis Drogen gestorben sein könnte.

Lese-Tipp: Ziel-Drama um deutschen Triathleten

Chemanek spielte in seiner aktiven Zeit unter anderem für die Philadelphia Flyers und die Los Angeles Kings in der NHL und in der Deutschen Eishockeyliga DEL für die Hamburg Freezers. in der DEL. In Tschechien gewann er zuvor mit Vsetin sechs Meisterschaften in Folge. Gleich nach seiner Debüt-Saison in Tschechiens Top-Liga wurde er in die Nationalmannschaft berufen, mit der er 1998 Olympiasieger und drei Mal Weltmeister wurde.