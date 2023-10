Noodt haderte jedoch nicht mit seinem Schicksal. Der Deutsche nahm die bittere Niederlage vielmehr sportlich – und zeigte damit wahre Größe. „Es ist Wahnsinn, ich habe alles gegeben, aber ich habe die Kontrolle über meine Beine verloren“, wird Noodt in der Welt zitiert. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Mathis war einfach zu schnell. Aber so ist der Sport. Ich habe alles gegeben.“

Auch auf Instagram kein Wort des Bedauerns: „Was für ein Rennen! Riesige Gratulation an Mathis. Ein verdienter Sieg, er war am Ende einfach stärker. Ich habe alles gegeben, was in mir steckte.“

Umso bitterer, dass sein Einsatz nicht mit dem Sieg belohnt. (pol)