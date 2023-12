„Dieter hat mich angerufen!" DSDS-Neu-Jurorin Beatrice Egli freut sich aufs „Nachhausekommen“

Überhaupt ist Beatrice Egli ganz Feuer und Flamme, voller Energie und auch irgendwie schon mittendrin. Sie ist bereit für das DSDS-Jurypult. So was von! Im Talk mit Katja Burkard verrät sie auch schon, wie genau sie diese neue Aufgabe angehen will. „Ich glaube, was da sein wird, ist so eine Grundehrlichkeit“, weiß sie schon jetzt. Wichtig ist der Schweizerin allen potenziellen Kandidaten zu sagen, dass es bei einem Nein nicht gleich vorbei sein muss. „Wenn du was wirklich willst, gibst du nicht auf“, erklärt sie und verrät auch gleich ein ganz persönliches Beispiel dafür.

Kritik an Kandidaten üben – auch davor hat die 35-Jährige keine Angst. Es sei eben alles eine Frage des Wies. „Jede Kritik, die gut gemeint war, hat mich viel weitergebracht, als nur schön reden“, weiß Beatrice und stellt eins klar: Sie will das Gute erkennen, rausholen und fördern. Das Gute in jedem Kandidaten.