Seit zwei Jahren ist Vanessa Lindner als Housesitterin in Deutschland und Europa unterwegs. Auch wenn hier eigentlich wildfremde Menschen leben, ist für Vanessa jede Station ein Zuhause. Sie übernimmt vor Ort die Alltagsaufgaben, so lange die eigentlichen Besitzer weg sind. Dazu gehört es manchmal auch, sich um die Haustiere zu kümmern.

Anders als in einer Ferienwohnung, bekommt Vanessa Lindner in jedem Haus einen intimen Einblick in das Leben der Besitzer. In den meisten Fällen gibt es in den Häusern keine extra Gästezimmer oder Einliegerwohnungen. „Dann nimmt man das reguläre Schlafzimmer, wo sonst auch drin geschlafen wird.“ Ihre Housesitting-Erlebnisse teilt Vanessa in den sozialen Medien. Dadurch kommt sie mit einer Projektpartnerin in Kontakt. Die sieht noch einen weiteren Aspekt im Housesitting.