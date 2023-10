Wer auf dem schnellsten Weg möglichst unkompliziert an sein Ziel gelangen will, vertraut oft auf Google Maps. Die App ist ja auch praktisch: Sie zeigt Autofahrern die schnellste Route an und weiß (fast) immer, wo der Verkehr gerade stockt.

Jetzt hat das Unternehmen in einem Blogeintrag angekündigt, dass die App in Zukunft in 20 europäischen Ländern auch anzeigen soll, wie schnell man gerade fahren darf. Das dürfte vor allem Autofahrer freuen!

In anderen Ländern, etwa den USA, Italien oder den Niederlanden, gibt es den Hinweis auf die aktuell erlaubte Höchstgeschwindigkeit bereits seit 2019. In Deutschland wurden die Autofahrer bisher nur darüber informiert, wie schnell sie selbst unterwegs sind.

