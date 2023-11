Deutscher Wrestling-Star „Absolute Andy“ gestorben - er wurde nur 40 Jahre alt

Die wXw erklärte zudem, sie wolle einen „der bekanntesten und beliebtesten Wrestler im deutschsprachigen Raum“ noch einmal ausführlich ehren – „mit dem Respekt, den seine Lebensleistung verdient.“

In seiner 20 Jahre langen Wrestlings-Karriere gewann Andy alle großen Titel der Liga. „16 Carat Gold Sieger, wXw Unified World Wrestling Champion, wXw Shotgun Champion, 5facher wXw World Tag Team Champion, wXw World Heavyweight Champion.“ Damit gelang ihm historisches: Er ist laut wXw der einzige Wrestler, der all diese Erfolge in seinem Lebenslauf hat.

Erinnerungen, die für immer bleiben werden. (pol)