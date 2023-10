2003 behauptete David Beckhams ehemalige Assistentin Rebecca Loos, eine Affäre mit ihm gehabt zu haben. In der vierteiligen Doku gestand die Sängerin nun erstmals: „Ich war so unglücklich wie noch nie in meinem ganzen Leben!“ Und auch David erinnert sich, dass er sich damals „jeden Tag körperlich krank fühlte“. Es erfordert viel Mut, dieses Thema öffentlich anzusprechen. Und eigentlich dürfte Rebecca Loos erleichtert sein, dass die Spekulationen nun endlich ein Ende haben – auch wenn sie in der Doku nie namentlich erwähnt wird. Doch stattdessen schießt die 46-Jährige zwei Jahrzehnte nach ihrer Liaison zurück.

„Das Schlimmste für mich ist, dass er sagt, es gefiel ihm nicht, seine Frau leiden zu sehen. Das hat mich gestört. Weil er derjenige ist, der das Leid verursacht hat“, erklärt sie in einem Interview mit der Mail on Sunday. „Er spricht ständig davon, so ein armer Tropf zu sein. Er sollte Verantwortung übernehmen“, so Loos weiter. „Er stellt sich selbst als Opfer dar und lässt mich wie einen Lügner dastehen, als hätte ich mir diese Geschichten ausgedacht.“ Doch er sei alles andere als ein Opfer! Denn die gebürtige Niederländerin geht in dem Gespräch mit der britischen Zeitung noch weiter. Was sie dem ehemaligen Kicker jetzt vorwirft, sehen Sie im Video. Achtung, Spoiler: Sie soll nicht die Einzige gewesen sein, mit dem der ehemalige Nationalspieler ein Auswärtsspiel hatte. (amö)