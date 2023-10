Als Victoria mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn schwanger war, teilte sie David das ausgerechnet am Vorabend des dunkelsten Moments seiner Fußballkarriere mit. Ihr Mann bereitete sich gerade in Frankreich körperlich und mental auf das WM-Spiel gegen Argentinien vor. Am Tag darauf bekam Beckham wegen eines Fouls an dem argentinischen Spieler Diego Simeone eine rote Karte. England verlor daraufhin im Spiel gegen Argentinien im Elfmeter-Schießen und schied aus der WM aus.

In der Doku wird Victoria gefragt, ob sie es im Nachhinein für richtig halte, dass die David ausgerechnet am Abend vor diesem wichtigen Spiel seiner Karriere gesagt hat, dass sie schwanger sei. Sie habe nicht darüber nachgedacht, gesteht sie. David Beckham selbst sagt rückblickend, dass er über die Nachricht „nicht glücklicher hätte sein können“.

Victoria rief David übrigens aus Brooklyn in New York an. Was die Namenswahl ihres ältesten Sohnes erklärt.

