„Sehr seltsame Fotoauswahl, um deinem Schwiegervater zu gratulieren“, „So gratulierst du deinem Schwiegervater? Fail!“ oder „So viel Klasse und Eleganz, die du noch von deiner Schwiegermutter lernen kannst“ lauten nur drei von unzähligen entsetzten Kommentaren.

Vor allem den letzten Satz dürfte Nicola nicht so gerne gelesen haben, schließlich wird gemunkelt, dass sie und Schwiegermama Victoria Beckham (49) inzwischen nicht mehr die allerbesten Freundinnen seien. Der ein oder andere Follower streut da noch Salz in die Wunde und hakt nach, wieso Nicola nur David in ihrem Post vertaggt habe, schließlich spiele Victoria ja auch eine große Rolle in der Dokumentation.

Zumindest EINER findet aber toll, was Nicola gepostet hat. Ihr Mann Brooklyn Beckham (24) kommentiert begeistert mit „Mein Ein und Alles!“