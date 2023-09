Victoria und David Beckham schwärmen von ihrer ersten Begegnung

In einem Clip zur neuen Netflix-Doku „Beckham“ (ab 4. Oktober) erinnert sich Victoria: „Ich bin wirklich nur zu den Spielen gegangen, um - manche würden sagen, um ihn zu stalken, ich würde sagen, um ihn zu sehen.“ Und der Plan des damaligen Spice-Girls ging auf. „Als ich ihn in der Fußballer-Lounge sah, waren alle anderen Fußballer an der Bar, aber er stand da und sprach mit seinen Eltern. Und ich stehe meiner Familie sehr nahe und ich liebe diese Seite an ihm“, schwärmt die 49-Jährige.

Das erste Gespräch ließ allerdings noch auf sich warten. „In der folgenden Woche kam sie zurück nach Manchester, um ein weiteres Spiel anzuschauen“, hatte David Beckham einst in der Talkshow von Jimmy Fallon bereits verraten. Und da machte es dann Zooom! „Als ich das erste Mal mit ihr sprach, fand ich sie einfach toll“, so der britischen Ausnahmefußballer.